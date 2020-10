Die Bezirksvereinigung Dortmund im Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen hatte ins Technische Rathaus Hamm eingeladen. Geehrt wurden unter anderem zwei Schiedsmänner aus Kamen, die ihr Amt seit 20 Jahren ausüben: Klaus Gube (Kamen Mitte)und Klaus-Peter Cornelius (Kamen-Heeren).



Klaus Gube, der lange Zeit Vorsitzender der Bezirksvereinigung Dortmund im Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen war, wurde zudem aufgrund seiner Verdienste als Schiedsmann und für die Vereinigung zum Ehrenmitglied ernannt.

Einig waren sich die Jubilare, dass sie ihrer Aufgabe immer noch gern nachgehen. Das Schiedsamt als Ehrenamt hat sie für gesellschaftlich eine große Bedeutung. Klaus Gube erläutert: „Unser Land stände still, wenn es die Ehrenämter nicht gäbe. Sie werden nur zu wenig richtig dargestellt und auch nicht gewürdigt.“

Von ihren vielen Fällen können sie ohne Ende erzählen. Manchmal schmunzeln sie über ihre Vergleiche. Bei einer Schlichtungsverhandlung stellte sich heraus, dass ein beteiligter Rechtsanwalt in einem vorherigen Verfahren genau die Position seiner Gegenseite vertreten hatte.

Der Anspruch an die Schiedsleute ist durchaus hoch. Schwierige nachbarschaftliche Probleme können durch einen vollstreckbaren Vergleich gelöst werden, der 30 Jahre Gültigkeit hat. Die Schiedsleute selbst sind in der Regel keine Juristen. Sie möchten, dass die verstrittenen Parteien zusammen eine Lösung finden. Klaus-Peter Cornelius fasst das so zusammen: „Mich persönlich stellt es auch zufrieden, die Parteien wieder an einen Tisch zu bringen. Denn die wollen sich vertragen. Sie finden nur den Weg nicht mehr zueinander.“

Das Fachreferat hielt die renommierte Rechtsanwältin Sabine Fasselt-Brozek aus Marl. In ihrem Jahresrückblick zog die Vorsitzende Christel Seegraef ein positives Resümee. Auch freut sie sich schon auf das kommende Jahr, indem die Bezirksvereinigung Dortmund ihr 70-jähriges Bestehen feiern kann. Als neuer Pressebeauftragter konnte der Schiedsmann Bernhard Dickhut aus Dortmund-Kurl gewonnen werden.