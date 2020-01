Die "Tafel" ist eine wichtige Institution und hat auch in Bergkamen eine Ausgabestelle an der Auferstehungskirche im Martin-Luther-Haus.

In jeder Woche werden Lebensmittel als auch Hygiene- und Pflegeprodukte an bedürftige Menschen übergeben. Die Verantwortlichen der Tafel hatten sich als Spende "Pflegemittel" gewünscht - diese wurden jetzt von Claudia Röttger, gemeinsam mit einer Mitarbeiterin vom Garten-Center röttger, übergeben.

Hintergrund

An derAusgabestelle in Bergkamen an der Goekenheide 5 erhalten Bergkamener und auch Kamener Bürger nach Voranmeldung Waren von der Tafel.