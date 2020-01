Der TV Südkamen 1986 e.V. richtet am 11. Januar 2020 zum sechsten Mal das Ultimate Junioren Turnier aus.



Wie in den letzten Jahren geht es für viele Teams in Deutschland in Richtung Kamen zu dem ersten Ultimate Frisbee Turnier im Jahr. Auch in diesem Jahr kommen die Teams aus allen Himmelsrichtungen nach kamen darunter Teams aus München, Braunschweig,Ultimate Frisbee Turnier im Jahr. Auch in diesem Jahr kommen die Teams aus allen Himmelsrichtungen nach kamen darunter Teams aus München, Braunschweig, Mainz, Amsterdam, Celle, Münster, Aachen, Köln, Hameln und Kamen.

Erstmalig in diesem Jahr wird eine u12 Division gespielt, weiterhin gibt es noch eine u14 und eine und u17 Division an diesem Tage. Gespielt wird in den Gesamtschulenhallen 1 und 2 in der Zeit von 9:15 Uhr bis circa 17:00 Uhr mit anschließender Siegerehrung.

Wer sich ein Bild von dieser Sportart machen möchte darf gerne in den Hallen vorbeischauen.

Direkt zu dem Turnier.



Was ist Ultimate Frisbee?