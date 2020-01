Jeder kennt es.

Der Einkaufswahnsinn vor dem Feiertagen geht an keinen vorbei. Dann kauft man immer zu viel.

Weil man Angst hat es reicht nicht aus.

Was nun?

Teilen statt weg zu schmeißen.

Es gibt im Kreis ganz viele Verteilstationen von Foodsharing.

Sogenannte Fairteiler.

Hier darf man sich nicht nur etwas nehmen sondern auch etwas hinein Legen.

Außer kühlpflichtige Ware .

Und selbst zubereitete Speisen. Darf man alle Lebensmittel für andere Menschen bereitstellen. Abnehmer gibt es immer reichlich.

In dem sozialen Medien gibt es viele lokale Foodsharing Gruppen.

Auch hier darf man gerne ein Bild einstellen und die Lebensmittel weiter geben. Jedes Lebensmittel ist es wert gegessen zu werden.

Mach mit!!!

Lebensmittel gehören nicht im Müll.

www.foodsharing.de