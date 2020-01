Am letzten Samstag war es wieder einmal so weit. Der TV Südkamen 1986 lud das sechste Mal zum „Tatort Kamen“ ein.

Seit 2015 reist die Ultimate Frisbee Jugend aus ganz Deutschland in die Sesekestadt. Über die Jahre hat sich zu einem der größten Junioren Turniere in Deutschland entwickelt. In diesem Jahr waren es 18 Teams die in beiden Sporthallen, an der Gutenbergstraße, gegeneinander antraten.

Erstmaligwar eine u12 Division, neben einer u14 und u17, in diesem Jahr vertreten. Dort wurde bewusst auf eine Abschlusstabelle verzichtet, für die kleinsten war es viel wichtiger auf so einem großen Turnier dabei zu sein.

In der älteren Altersklasse u14 spielten sechs Teams und spielten, wie auch schon in der u12 Klasse, dort im Modus „Jeder gegen Jeden“. Nach 15 Spielen stand das Münchner Team „Lufos 1“ als Turniersieger fest.

In der obersten Altersklasse, u17, waren acht Teams angereist. Dort wurde in zwei Gruppen gespielt und nach der Vorrunde ging es dann in die Überkreuzspiele, um die Platzierungsspiel zu ermitteln.

Im Finale standen dort Amsterdam gegen TV Südkamen, die sich schon in der Vorrunde gegeneinander spielten. Dort konnte der TV Südkamen mit 5-4 gewinnen, im Finale waren dann die Amsterdamer, mit 7-5, vorne und gewannen somit in dieser Altersklasse vor dem TV Südkamen.

