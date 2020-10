Aufgrund der Corona-Pandemie wird es auch den in Kamen-Methler schon traditionellen Weihnachtsmarkt in diesem Winter nicht geben. Das teilte die Vereinsgemeinschaft Methler e.V. jetzt mit.

"Wir können stolz auf 18 erfolgreiche Märkte zurückblicken und hoffen auf das kommende Jahr". so die Vereinsgemeinschaft. Methler wird in diesem Jahr jedoch nicht ganz auf eine adventliche Stimmung verzichten müssen. Der Radsportverein Wanderlust Methler 1900 e.V. wird mit Unterstützung der Stadt Kamen stattdessen am 3. Adventswochenende (11. bis 13. Dezember) eine Lichtshow mit Illuminierung der anliegenden teilweise historische Gebäude (unter anderem Margaretenkirche und Lutherhaus) auf dem Lutherplatz veranstalten.