Innerhalb von knapp drei Wochen seit dem offiziellen Verkaufsstart der Neuauflage sind bereits über 320 Einkaufsgutscheine für den heimischen Handel verkauft worden. Ab dem Nikolaustag, 6. Dezember, gibt es für eine kurze Zeit einen Mehrwert in Höhe von fünf Euro auf den beliebtesten Kamen-Gutschein über 25 Euro.

Der neu gestaltete Kamen-Gutschein ist erstmals online erhältlich und kann an drei Vertriebsstellen (Bohde, Expert Brumberg und der Hauptstelle der Sparkasse Unna-Kamen) erworben werden. Der Gutschein ist in Kamen in mittlerweile bei über 25 Akzeptanzstellen einlösbar.„Die positive Resonanz zeigt uns, dass es erfreulicherweise eine ganze Reihe an Menschen gibt, die den lokalen Handel in dieser schwierigen Zeit tatkräftig unterstützen möchten“, stellt Katharina Großkraumbach, Geschäftsstellenleiterin der Kamener Interessengemeinschaft der Gewerbetreibenden (KIG) erfreut fest.

Wirtschaftsförderung unterstützt die Aktion

Unterstützung erhält die Aktion durch die Wirtschaftsförderung der Stadt Kamen um die Beigeordnete und stellvertretende KIG-Vorsitzende Ingelore Peppmeier: Die Stadt sponsert eine limitierte Auflage von 500 Mehrwert-Gutscheinen, die ab Sonntag um 12 Uhr exklusiv im Onlineshop unter www.kamen-gutschein.de erhältlich sind.

"Es lohnt sich, die Vielfalt des

Handels vor Ort zu entdecken."

Der Clou hierbei: Der Kunde erhält beim Online-Erwerb einen Gutschein im Wert von 30 Euro, zahlt aber nur 25 Euro. Die limitierten Mehrwert-Gutscheine sind auf vier Exemplare pro Kunde begrenzt und nur solange erhältlich, wie der Vorrat reicht.

Für eine attraktive Stadt

Die Kamener Originale freuen sich über die Unterstützung aus der Stadtverwaltung und darauf, mit der Mehrwert-Aktion ein weiteres Signal zur Stärkung der lokalen Einzelhändler, Gastronomen und aller Mitglieder zu setzten. „Für eine attraktive Stadt brauchen wir unsere Geschäfte, Wirte, Wirtinnen und Dienstleister. Gerade jetzt können die Kunden mithelfen, damit die Umsätze trotz aller Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wieder in Schwung kommen“, wirbt der KIG-Vorsitzende René Hanck für den Kauf der 500 Kamen-Gutscheine, die bis zum 31. Januar 2021 eingelöst werden können. Mit Bürgermeisterin Elke Kappen hat die neue Initiative der KIG eine prominente Fürsprecherin. „Es lohnt sich, die Vielfalt des Handels vor Ort zu entdecken, der ein umfangreiches Sortiment, kurze Wege und eine kompetente persönliche Beratung bietet. Der Kamen-Gutschein ist nicht nur ein gern gesehenes Zahlungsmittel bei den Akzeptanzstellen, sondern ebenso eine passende Lösung, wenn das Geschenk selbst ausgesucht werden soll.“