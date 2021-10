Gewinner der Kamener Lichterrallye gezogen

Im Rahmen des Stadtleuchtens fand am 1. Oktober die von der Wirtschaftsförderung der Stadt Kamen und der KIG organisierte Lichterrallye durch die Kamener Innenstadt statt.

Damit war ein weiterer Anreiz für das Late-Night-Shopping an den Start gegangen und lockte zahlreiche Interessierte in die Innenstadt. Die Rallyeteilnehmer konnten mit Taschenlampen bewaffnet durch die Kamener Innenstadt ziehen und in 15 Geschäften Buchstaben für das gesuchte Lösungswort entdecken. Am Stand der Wirtschaftsförderung auf dem Alten Markt konnten die Erwachsenen die erfolgreich ausgefüllten Lösungszettel in eine Losbox einwerfen, die Kinder erhielten leuchtende Sofortgewinne.

Viele tolle Preise, gestiftet von der Kamener Geschäftswelt und der KIG, warteten auf die Gewinner. Im Rahmen einer kleinen Auslosung wurden nun unter allen richtig ausgefüllten Lösungszetteln die attraktiven Preise verlost. Unter den Augen des KIG-Vorsitzenden René Hanck und dem Hauptsponsor Jan Becher griff Glückskind Benedikt Becher beherzt zu und loste die Gewinner aus. Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden nun persönlich benachrichtigt und können sich in den nächsten Tagen ihre Preise im Rathaus abholen.