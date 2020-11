Die beiden Beraterinnen des bei der Wirtschaftsförderung Kreis Unna (WFG) angesiedelten STARTERCENTER NRW Kreis Unna, Silke Höhne und Sylke Schaffrin-Runkel, laden Gründer und Jungunternehmer sowie Freiberufler für den 26. November zum neuen kostenlosen Online-Format „StartupUN-Talk“ ein.

Dieses findet zukünftig an wöchentlich wechselnden Werktagen jeweils von 13 bis 14 Uhr statt. Zunächst werden in einem Kurzvortrag aktuelle Themen aufbereitet, danach gibt es Gelegenheit zum Austausch. Bei der Premiere am Donnerstag, 26. November, wird Simone Schröer ein Update zu Social Media und Instagram geben. Schließlich kommt dem Thema Online-Marketing in Coronazeiten eine noch größere Bedeutung zu.

Raum zum Weiterbilden, Talken und Netzwerken

„Coronabedingt ist der persönliche Austausch in den vergangenen Wochen und Monaten wenn überhaupt nur eingeschränkt möglich gewesen. Das möchten wir mit dem StartupUN-Talk ändern“, erläutern die beiden WFG - Mitarbeiterinnen die Idee. Mit dem neuen Format wollen sie den Teilnehmenden digital Raum zum Weiterbilden, Talken und Netzwerken bieten. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

26. November – Input: Social Media: 5 Wege, wie man Instagram für sein Business nutzen kann, Referentin Simone Schröer von Kopf & Seele aus Schwerte

3. Dezember – Input: Marketing: Design kann mehr, als schön aussehen, Referentin Elena Siebecke von Identity & Design aus Unna

Anmeldungen sind per E-Mail an s.hoehne@wfg-kreis-unna.de möglich, den ZOOM-Link erhalten die angemeldeten Teilnehmenden rechtzeitig vor dem StartupUN-Talk.