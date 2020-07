Betriebsmittel liefen aus aufgerissenem Tank

Am Mittwoch, 29. Juli, befuhr gegen 18.15 Uhr ein 33-jährigerMann aus Kamp-Lintfort den Schluchtweg in Fahrtrichtung Xantener Straße. In einer leichten Rechtskurve kam der Motorradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Böschungsstreifen.

Unfallstelle wurde zeitweise gesperrt

Durch den Sturz verletzte sich der 33-jährige Mann schwer, so dass er mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurde. Am Motorrad entstand mittlerer Sachschaden. Aufgrund eines aufgerissenen Tanks und auslaufender Betriebsmittel wurde die Unfallstelle für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.