Für den heutigen Samstag hatte die Partei "Die Rechte" eine Demonstration in der Fußgängerzone in Kamp-Lintfort an. Circa 30 Teilnehmer nahmen laut Angaben der Kreispolizei Wesel an dieser Kundgebung teil.

Zeitgleich fand auf dem Prinzenplatz in Kamp-Lintfort eine Solidaritätsveranstaltung für den Kamp-Lintforter Bürgermeister mit circa 700 Teilnehmern statt. (Anmerkung der Redaktion: Der SPD-Politiker hatte wegen Drohungen aus der rechten Szene gegen ihn zwecks Selbstschutz einen Waffenschein beantragt. Dies hatte die zuständige Polizeibehörde aber abgelehnt. Deshalb klagt Christoph Landscheidt jetzt vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht) Die Polizei war mit einem umfangreichen Polizeiaufgebot vor Ort, um einen reibungslosen und gewaltfreien Ablauf beider Veranstaltungen zu gewährleisten.

Im Polizeibreicht heißt es: Beide Versammlungen verliefen friedlich. Polizeiführer Rüdiger Kunst war mit dem Einsatzverlauf sehr zufrieden. "Unser Einsatzkonzept ist aufgegangen, die Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger hielten sich in Grenzen. Die hohen Rechtsgüter Meinungs- und Versammlungsfreiheit konnten heute in Kamp-Lintfort wahrgenommen werden".