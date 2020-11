Die Polizei in Kamp-Lintfort sucht zwei flüchtige Unfallverursacher, die schuld sind an dem Unfall einer Radfahrerin und ihres dreijährigen Kindes.

Am Dienstagnachmittag, 24. November, gegen 15.10 Uhr fuhr eine 29-jährige Radfahrerin mit ihrem dreijährigen Sohn im Kindersitz auf der Montplanetstraße in Fahrtrichtung Königsstraße. Als ein unbekannter Autofahrer, der am Fahrbahnrand parkte, plötzlich die Tür öffnete, stieß die Kamp-Lintforterin dagegen und stürzte.

Zwei Personen stiegen aus und kümmerten sich zunächst um die Radfahrerin und das Kind. Mehrfach entschuldigten sich die Männer bei der 29-Jährigen. Der Fahrer des Autos kippte sogar noch Wasser über die blutenden Finger der Frau, um sie zu versorgen. Trotzdem stiegen anschließend beide Männer wieder in das Auto und flüchteten von der Unfallstelle.

Zu dem Auto konnte die Frau nur die Farbe Gelb nennen. Der Beifahrer hatte lange, dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden waren und einen langen Bart. Er hatte nach Beschreibung der Kamp-Lintforterin ein südländisches Aussehen.

Sachdienliche Hinweise erbittet an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel. 02842/934-0.