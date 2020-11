Einstieg in zwei Einfamilienhäuser

Am Dienstag, 10. November, brachen Einbrecher zwischen 7.30 und 21 Uhr am Heidecker Weg in Kamp-Lintfort in zwei Einfamilienhäuser ein.

Die unbekannten Personen durchwühlten Schränke und Schubladen und stahlen unter anderem einen Tresor.

Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise an die Polizeidienststelle in Kamp-Lintfort, Tel. 02842/ 934-0.