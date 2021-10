Unbekannte Täter haben am Freitag, 22. Oktober, gegen 10.15 Uhr Steine von einer Brücke auf die A57 geworfen und dabei ein Fahrzeug getroffen. Die Jugendlichen oder Kinder standen an der Brücke Nimmendohrstraße direkt über der A57 an der Anschlussstelle Asdonkshof.

Ein Ford Ranger mit Moeser Kennzeichen kam aus Rheinberg und wollte Richtung Krefeld fahren. Als er an der Anschlussstelle vorbeifuhr, sah der Fahrer auf der Brücke zwei Personen, die etwas herunter warfen. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um einen oder mehrere Kieselsteine. Ein Stein traf auf die Frontscheibe des Wagens, wodurch ein Schaden entstand.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort unter Tel. 02842/9340entgegen.