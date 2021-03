Am Freitag, 12. März, gegen 8 Uhr wurde eine 58-jährige Frau aus Kamp-Lintfort Opfer eines versuchten Raubes. Die 58-Jährige hatte sich zuvor an der Wiesenbruchstraße bei einer Servicestation einer Bank aufgehalten.



Die Polizei berichtet dazu dies: Nach Verlassen des Servicebereiches versuchte eine unbekannte, maskierte Person die Handtasche der 58-Jährigen zu entreißen, was an der Gegenwehr der Frau scheiterte. Die unbekannte Person trug eine parkaähnliche Jacke, blaue Jeanshose, sowie eine Kappe. Sie entfernte sich fußläufig in Richtung Golfplatz

. Zeugen, die weitere Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort (Tel.: 02842- 9340) zu melden. Dies gilt insbesondere für ein Ehepaar, das dem Opfer vor Ort noch Hilfe angeboten hat.