Am Montag gegen 8.15 Uhr befuhr ein 60-jährigerKamp-Lintforter mit einem LKW die Friedrich-Heinrich-Allee in Richtung

Neukirchen-Vluyn.

In Höhe einer Tankstelle bog er nach rechts ab und stieß mit einem 62-jährigen Rollerfahrer aus Kamp-Lintfort zusammen, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der Rollerfahrer verletzte sich hierbei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.