Am Samstag, 29. August, gegen 19:22 Uhr, geriet vermutlich bei Schweißarbeiten in einer Garage ein Fahrzeug in Brand. Im Anschluss schlug der Brand auch auf den Dachstuhl einer angrenzenden Lagerhalle über.



Im Bericht der Kresipolizeibehörde Wesel heit es dazu: Ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Der Brand wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Es entstand Gebäudeschaden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.