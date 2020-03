Das Wetter war gut am letzten Freitag,

die Sonne strahlte vom blauen Himmel. Radelwetter? Ja, aber mit Einschränkungen: Radeln nur mit zwei Personen, Abstand zwei Meter, kein Anfassen, Weinstube in Wachtendonk war zu. Radelbedarf war aber da, Einkaufsbedarf in der "Landfleischerei Bäumken" in Sevelen auch.

Dort war auch der Treffpunkt zur Mittagszeit.

Der Kollege kam auf seiner Rentnerdrohne mit "Fiffi" im Körbchen aus Tegelen, hatte 40 km Gegenwind schon hinter sich und den Akku halb leer.

Durch eine "ausgekugelte" Planung

haben wir jedoch einfach die Weinstube durch eine mitgebrachte Flasche Wein, zwei Becher und eine nicht weit entfernte, schöne Schutzhütte am Wald mit einem sonnenbeschienenen Bänksken davor, ausgetauscht. "Fiffi" bekam Auslauf, wir zwei Becher Wein und quatschten. Voilà!

Zurückbegleitet habe ich meinen Mitradler

durch unsere niederrheinische Prärie dann noch bis Aldekerk und hatte danach selbst noch 18 km lang Gegenwind vom feinsten!

Ein schöner Tag, zwar etwas windig, aber man war aus der Bude raus.