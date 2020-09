Die aktuelle Ausstellung der niederrheinischen Künstlerinnengruppe X-Positions in Kloster Kamps Gewölbekeller hat offensichtlich ihr Publikum gefunden. Obwohl nur sonntags geöffnet, haben jetzt bereits über 1.000 Besucher die eigens für das Geistliche und Kulturelle Zentrum kreierte Schau in Augenschein genommen.Nächste Gelegenheit ist am Sonntag, 20. September, zwischen 11 und 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Arbeit des gemeinnützigen Zentrums wird gebeten.

Ebenfalls am Abteiplatz zu sehen ist in der Schatzkammer (der Abteikirche gegenüber, Haus Nummer 24) noch bis zum Ende der Landesgartenschau Frank Reinerts Ausstellung mit großformatigen Rätselfotografien. „Mit neuen Augen. Ein anderer Blick auf Kloster Kamp“ ist sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Dort beträgt der Eintritt drei Euro (einschließlich der Dauerausstellung zur Klostergeschichte). Anders als der Gewölbekeller ist die Schatzkammer auch werktags geöffnet: von Dienstag bis Samstag zwischen 14 und 17 Uhr.