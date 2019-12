Pass auf.....

Der Hebbert hat'n Taubeschlach

und alle Tauben unterm Dach.

Da drunter schläft der Hebbert selber

mit seiner Frau, die schwatte Helma.

So ist dat inner Kolonie,

auf'm Söller wohnt noch Federvieh.

So hat die Tauben er im Blick,

da kommt auch keine Taube weck!

Der Hebbert is so'n Taubenvatta

und in der Woche, ja da hatta

mit Hege, Pflege viel zu tun

und Hebbert kommt nicht mal zum Ruh'n.

Kratzt aus dem Schlach den Taubendreck

und düngt ihn in sein' Garten weck.

Versorgt sie gut mit Kraft und Futter,

frisches Wasser, alles in Butter.

Der Hebbert hustet, dat is klar,

die Folgen sind nich absehbar;

denn Staub vom Schlach, Du alter Junge,

trifft auf die Silikoselunge.

Da tut doch nur noch eines gut,

wenn man im Schlach noch qualmen tut.

Die Tauben sind am Husten dran,

doch die Kippe, die-bleibt-an!

Oft lässt er seine Tauben fliegen;

denn beim Turnier, da soll'n sie siegen.

Es rauscht vorbei, ein Taubengeschwader,

als hätt' es einen Turbolader

und lässt sich auf dem Dach dann nieder,

dann wird gekälkt, immer wieder.

Und..... für sonntachs werd'n die weggebracht,

zum Ort, den einer ausgedacht.

Dort starten alle, is ja klar

und mittags sind sie wieder da.

Jede hat'n Chip am Bein,

der kommt dann inne Uhr dann rein.

Und hat sein Viech die schnellste Zeit,

gewinnt der Hebbert einen Preis.

Doch ersma muss die Taube kommen

und Hebbert muss an sie rankommen!

Dann ruft und lockt er: "Komm Hans, komm"

und "wacker, wacker, wacker, komm!"

'ne Komm-Hans-Komm-und-Wacker-Schlacht

und Hebbert lauert drin im Schlach.

Als Taubenvatta, viel Ausdauer,

wird er beim Rufen auch nich sauer.

Die Nachbarn nehmen's mit Humor

und Kinder locken mit im Chor.

Bis er den Täuberich dann schnappt,

is einiges an Zeit verklappt.

Der saß doch lieber mit viel Wonne,

noch etwas in der Abendsonne.

Die andren fängt er auch noch ein,

am schönsten wär's, der Sieg wär sein.

Und zwischendurch, da kommen dann,

ersma so'n paar Aktive dran.

Kuckt aus der Luke, schwitzig Hemd,

sieht aus, als wenn der Schlach nun brennt!

Und hat der Hebbert ma gewonnen,

dann wird auch gern ein Sekt genommen.

Dann knallt der Korken aus dem Schlach,

die Tauben sind dann alle wach!

Und in dem Schlach klingt's lange noch,

Hebberts Tauben leben hoch.....!

© Elmar Begerau