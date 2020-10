Es bleibt noch länger GRÜN



Obgleich derzeit nur sonntags geöffnet, haben bereits weit über 1.500 Besucher die aktuelle Schau GRÜN mit Gemälden, Skulpturen und Objekten in Kloster Kamps Gewölbekeller besucht. Die Arbeiten der niederrheinischen Künstlerinnengruppe X-Positions entstanden aus Anlass der Landesgartenschau und stoßen auf großes Echo.

X-Positions Ausstellung ist sehr gefragt

Bisweilen schlängeln sich Warteschlangen Interessierter am Kräutergarten entlang. In Konsequenz wird die Ausstellung jetzt bis zum Sonntag, 18. Oktober, verlängert. Am Sonntag sind wieder ein oder zwei der neun Künstlerinnen von 11 bis 17 Uhr vor Ort und stehen auch für Gespräche zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei, es wird aber um eine Spende für das Geistliche und Kulturelle Zentrum gebeten.