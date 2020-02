Zum Beginn der diesjährigen Passionszeit lädt die Freie evangelische Gemeinde Hoerstgen zu einem besonderen Gottesdienst am Sonntag, 1. März, um 10 Uhr ein. Im Gemeindezentrum in der Molkereistraße 18 in Kamp-Lintfort werden acht Bilder zum Kreuzweg Jesu vorgestellt.

Die eher abstrakten Motive von Deborah Marschner setzen sich unter dem Titel „für DICH“ auf ihre eigene Art mit dem Weg Jesu zum Kreuz auseinander. Die Künstlerin zeigt ihre ganz persönliche Interpretationdes Themas Kreuzweg. Dazu hat sie acht Stationen gemalt, die nicht immer mit den üblichen 14 konform sind. Sie beginnt mit „der Prozess“, hat aber auch Bilder zum Thema „verzweifelt“ entworfen, in denen die Jünger um das Grab stehen und nicht wissen, wie es weitergehen soll.

Ralf Marschner hat zu den Bildern eingehende Texte verfasst. Den Gottesdienst am 1.März werden Ralf und Deborah Marschner gemeinsam mit dem Musikerduo Christiane und Uwe Brosch gestalten und dem Publikum alle acht Bilder näherbringen.

Die Jugendlichen der Jugendgruppe Xtra und die Hoerstgener Eisvögel werden im April einen Ausflug in den Kreativhof nach Neukirchen machen und dort zusammen mitDeborah Marschner Ihre eigenen Collagen zum Thema „für DICH“ erstellen.

In einer Ausstellung am 5. April von 18 bis 20 Uhr besteht noch einmal dieMöglichkeit zum Besuch der Ausstellung als Einstimmung auf die Osterwoche. Neben den Collagen von Deborah Marschner, sollen dann auch die Kunstwerke der Jugendlichen ausgestellt werden. Mit den Bildern soll dem Betrachter das Geschehen um Ostern verständlich nähergebracht werden. Der Eintritt zu der Ausstellung ist frei – zu den Gottesdiensten sowieso.