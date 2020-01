Die Poeten und Gastleser des Vereins Lyrikerkreis Kamp-Lintfort freuen sich auf viele Lesungen in diesem Jahr. Begonnen wird der literarische Reigen seit zwölf Jahren am ersten Freitag im Monat Februar im Wein-Markt Wörpel. Diesmal möchte der Lyrikerkreis den Gästen einen kurzweiligen Abend im Quartett bieten. Mit den Untertiteln "Komik, Kurioses und Kunterbuntes" sollte dies in altbewährter Weise auch gelingen. Die Gastleser, Horst Radke und Erich Carl, freuen sich mit Christine Utermöhlen und Herbert Häusler auf eine gemütliche Atmosphäre. Begleitet werden die Vortragenden tontechnisch und musikalisch von Günter Neu. Die Veranstaltung findet am Freitag, 7. Februar, um 19 Uhr statt, Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten zur Lesung gibt es auf der Moerser Straße 152.