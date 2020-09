Schermbeck präsentiert sich in der Woche vom 21. bis 27. September 2020 auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort

Gemeinsam mit der Gemeinde Hünxe und der Stadt Hamminkeln gestaltet Schermbeck 1 Woche lang Programm auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort am Niederrhein Pavillon.

Am Dienstag und Mittwoch der Woche ist die Schermbecker Tourist-Information am Stand vertreten und hat dienstags Unterstützung durch den Heimat- und Geschichtsverein Schermbeck und den Bestener Sonnenhof der Fam. Scholten, sowie mittwochs durch Jutta Becker-Ufermann und das Privatmuseum „Das Alte erhalte“ der Fam. Sondermann gemeinsam mit unserem Naturparkführer Berthold Große Homann. Am Wochenende werden die Feldbahnfreunde vor Ort mit Exponaten und Informationen vertreten sein.

Besuchen Sie Schermbeck auf der LaGa in Kamp-Lintfort und genießen Sie das Gelände auf dem alten Zechenpark. Nach wie vor sind die Themen Radwandern und Wandern am Niederrhein Pavillon stark gefragt, so dass die Tourist-Information der Gemeinde Schermbeck entsprechende Materialien im Gepäck haben wird.

Die weiteren Tage betreuen die Kolleg(inn)en aus Hünxe und Hamminkeln.

Adresse der LaGa: Friedrich-Heinrich-Allee 90, 47475 Kamp-Lintfort, Eintrittskarte Erwachsener: 18,50 Euro, kostenloser Shuttle zum Gelände Kloster-Kamp, Parken kostenfrei in direkter Nähe.