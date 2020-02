Pass auf.....

Der Püttrologe Egon Krempe,

der hielt sich Hühner und 'ne Ente.

Die trug ein schickes, weißes Kleid

und weckte dadurch Hühnerneid.

Die Ente, sie war ganz allein

und steckte Schnabelhiebe ein

von den Hühnern; denn die waren,

im Entengegensatz in Scharen.

Da musste Egon doch was tun,

sie glich schon ei'm gezupften Huhn.

Die Ente nannte er Adele

und hinter'm Kopf gab's eine Stelle,

da war einmal ein Federkleid,

nun keine Feder weit und breit.

Die Hühner taten kräftig zupfen,

im Winter litt Adele Schnupfen.

Drum ging der Egon einmal los,

die Tasche voll mit kleinem Moos.

Er wollt 'ne zweite Ente kaufen

und zu dem Bauern tat er laufen.

Er schilderte dort sein Problem,

der Bauer lauschte, angenehm

und meinte nach der Schilderung:

"Da hab ich was für Dich, mein Jung!".

Da vorne läuft Kampferpel Kurt,

der ist trainiert und hat'n Gurt.

Und nicht nur einen, wie ich meine,

Sixpacks für alle Körperteile.

Und der ist schnelle, lieber Mann,

Du glaubst nicht was der alles kann!

Und der Entschluss stand auf der Stelle,

das ist der Richt'ge für Adele!

Der Egon schnappt sich Erpel Kurt,

der hat noch nicht einmal geknurrt.

Er trägt den Erpel unterm Arm,

da ist es praktisch und auch warm.

Kraftfutter in der ander'n Hand,

kehrt er zurück aus Bauernland.

Doch was muss Egon gleich erblicken,

die Hühner sind Adel' am Picken!

Sogleich setzt er Kurt in den Stall,

die Hühner steh'n vorm Schlaganfall.

Und plötzlich Ruhe, konsterniert,

Adele ist ganz schön lädiert.

Der Kurt, der schaut ganz interessiert,

bis er Adele anvisiert.

Was soll ich sagen, in Sekunden,

hab'n sich ihre Blicke gefunden.

Dann stürmt er auf den Hühnerpulk,

Kampfhaltung wie der grüne Hulk.

Die Hühner stieben auseinander,

schrilles Gackern, Durcheinander.

Doch dann ist Ruhe in dem Laden,

die Hühner hab'n sich eingegraben.....

Gackern ängstlich, gar nicht rund,

noch leise aus dem Untergrund.

Der Kurt hingegen und Adele,

blicken sich weiter in die Seele.

Watscheln, verzaubert geradezu,

nicht um sich rum, auch auf sich zu.

Rote Herzchen, könnt' man meinen,

die sich zum großen dann vereinen.....

Sie liegen beide Aug' in Aug'

und Egon, der das sieht, ich glaub,

der hört die Hochzeitsglocken läuten,

Adele, weiß zerrupft, wie bei Bräuten,

und Kurt, haut liebevoll ein' raus,

Mädel, Du siehst schrecklich aus. (:-)