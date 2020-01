Der 10. Landesgartenschau-Countdown ist wieder ein grüner oder sogar ein bunter Countdown: Die Berufsgruppe der Floristen zeigt auf Landesgartenschauen ebenfalls ihr Können, oft mit Nachwuchswettbewerben und in jeder der so beliebten Blumenhallenschauen mit Anregungen für den festlich gedeckten Tisch oder die gelungene florale Dekoration zuhause. Am Freitag, 17. Januar, zeigen Floristen ihr Können und binden um 11 Uhr im Foyer des Kamp-Lintforter Rathauses, Am Rathaus 2, Laga-Blumensträuße. „Wir freuen uns sehr, dass wir Floristen des Fachverbandes Deutscher Floristen NRW für dieses Schaubinden zu unserem zehnten Countdown gewinnen konnten“, sagt LGS-Geschäftsführer Heinrich Sperling. „Gartenschauen sind auch Leistungsschauen der grünen Berufe, das möchten wir sichtbar machen.“ Es werden wieder viele Interessenten, Zuschauer und Gäste erwartet, die die Aktion begleiten möchten.