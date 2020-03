Die absolute Glücksformel wird Karabettfans am Freitag, 6. März, von Anna Warntjen und Karolin Stern präsentiert. „Was ist Glück?“, haben sie Leute gefragt und stellen ihre Gedanken unter dem Titel „Ab heute glücklich!“ um 19 Uhr im Diesterweg-Forum (Vinnstraße 40, Kamp-Lintfort) vor. Bei der Veranstaltung der vhs Moers – Kamp-Lintfort sprechen die beiden Schauspielerinnen über Wohlfühl-Therapeuten, selbsternannte Wellness-Gurus und handtuchbesetzte Sonnenliegen. Zur Darstellung skurriler Situationen schlüpfen sie auf einer leeren Bühne mit zwei Stühlen in verschiedenste Rollen.

Karten können im Vorverkauf in der Buchhandlung am Rathaus Kamp-Lintfort (Moerser Straße 239) und am Moerser Standort der vhs (Wilhelm-Schroeder-Straße 10) erworben werden. Weitere Informationen und Anmeldung telefonisch unter 02841/201-565.