Ein Vortrag der Feuerwehr rund um Brandgefahren findet am Mittwoch, 11. März, um 18 Uhr in der Anlaufstelle Gestfeld statt. Alle zwei bis drei Minuten kommt es in Deutschland zu einem Brand. Auch wenn viele Brände häufig harmlos verlaufen, fordern diese jährlich ungefähr 400 Tote. Viele Menschen unterschätzen das Brandrisiko, das von bestimmten Gefahrenquellen in der Wohnung ausgeht. Die Feuerwehr Kamp-Lintfort erklärt, wie man einen Brand verhindern, welche Ausstattung in der Wohnung brandgefährlich sein und wie man die Ausbreitung eines Feuers eindämmen kann. Die Feuerwehrleute geben Tipps, bis wann man versuchen kann, einen Brand selbst zu löschen und erklären, wie man sich verhalten muss, wenn die eigene Wohnung oder die Nachbarwohnung brennt. Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet in der Anlaufstelle im Gestfeld, Rundstraße 37 a, Eingang im Innenhof des Gestfeldcenters statt. Um Voranmeldung unter Tel.: 02842/912276, Mobil: 0162/4274259 oder E-Mail an: anlaufstelle-gestfeld@kamp-lintfort.net wird gebeten.