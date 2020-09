Auch in diesem Jahr bietet die Mobile Jugendarbeit wieder ein Herbstferienprogramm, den „Holiday-Fun“, für Jugendliche ab zwölf Jahren an. Ausflüge gibt es zum Beispiel zur Augmented Climbing Hall in Dortmund, zum Schwimmen im Aquamagis in Plettenberg, zum Schlittschuhfahren in Grefrath und zum Halloweenspecial im Movie Park in Bottrop. Aber auch vor Ort gibt es Angebote: Bei einem Tagesausflug zur Landesgartenschau dreht sich alles um das Thema Upcycling. In der KOT Gestfeld gibt es einen gemütlichen Filmabend. Beim PBC Joker geht es zum Schnupperkurs Billardspielen und im CEC Connect baut man gemeinsam an einem Escape Room. Alle Angebote und die Anmeldeformulare gibt es unter www.kamp-lintfort.de/de/inhalt/holiday-fun/. Für die Anmeldung muss ein Anmeldetermin mit Carolin Neumann (0172/2134868 oder carolin.neumann@kamp-lintfort.de) oder Ralf Müller (0172/2922134 oder ralf.mueller@kamp-lintfort.de) vereinbart werden. Alle Veranstaltungen finden mit einem entsprechenden Hygienekonzept statt.