Jeden zweiten Donnerstag im Monat

ist Feierabendmarkt in Neukirchen-Vluyn und der wurde diesmal mit dem Radl besucht.

Ein Genussmarkt von 16 bis 21 Uhr, von Mai bis September. Neben den unterschiedlichen Kulinarixen waren auch Händler mit alternativen Waren vertreten. Etliches mehr.

Ein Musikant spielte

mit handgemachten Rock/Pop auf, unplugged, elektrisch, gut. Meine Kragenweite!

Und da

die Brutkastentemperaturen an diesem Tag sehr hoch waren, kam eine kühle Rast auf der Hinfahrt an der Bootsanlegestelle vor dem Samannshof gerade recht, zumal da nur freie Stühle standen und die Bäume Schatten spendeten. Ein Idyll!

Ein paar Eindrücke.

Weitere Infos im Internet.