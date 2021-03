Nee, wohl eher eine flotte Flitzerin.

Oder doch ein*e flotte*r Flitzer*in?

Oder doch lieber Flitzer(in), Flitzer_in, Flitzer in, Flitzer:in, Flitzer.in, Flitzer/in?

Oder dann doch besser ein flotter Flitzer oder eine flotte Flitzerin.....? - Hmm, dann wird man ja nie fertig mit dem Text!

Oder vielleicht auch so:

Ein*e flotte/r, sportliche.r, rote(r) Flitzer:in? - Wat?????

Selbst mit flott Flitzenden ist das Problem nicht vom Tisch (denn es lauert ja heimlich immer die Frage: Ist das ein ein oder eine eine, dann also schon wieder ein ein*/: .()e) ????? - Ähhh.....

Oder einfach nur:



Den Knall nicht gehört!?

Denn, wer der Gesellschaft heimlich das Gendern auf's Auge drücken will, hat wohl irgendwie den Blick für die wesentlichen Probleme unserer Gesellschaft verloren. Oder um es mit Karl Lagerfeld zu sagen: "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren."

Aber auch das kann ich nicht als ernst gemeint ansehen.....