Am letzten Samstag

war auf dem alten Püttgelände richtig was los.

Es lief lief die Extraschicht im Rahmen der Nacht der Industriekultur zum ersten Mal in Kamp-Lintfort. Im Zechenpark, also ehemaliges Laga-Gelände oder ehemals Zeche Friedrich-Heinrich/Bergwerk West war Unruhe angesagt.

Ich wollte mir eigentlich

nur aus der Ferne den Zauberlehrling (Cover-Rock-Band aus Rheinberg) anhören, weil ich die letztens beim Rock am Asdonkshof (25-Jähriges der MVA) bis zum Ende erlebt hatte. Ein tolles und abwechslungsreiches Repertoire, eine Mucke zum Finger ablecken....!

Daher saß ich am Rande

auf einer Plattform eines Bauwagens mit zwei Bekannten und ließ den Rock einschlagen. Mit Einbruch der Dunkelheit wurden dann beide Fördertürme illuminiert und zum Abschluss und Tageswechsel gab es noch ein Feuerwerk auf Förderturm 1. Ein Farb- und Musikerlebnis

Es liefen Führungen

auf dem Förderturm, im Lehrstollen und diverse Attraktivitäten im Festivalbereich.

Ein paar Eindrücke von außen habe ich angehängt.