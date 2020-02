„Ein einladenes, schönes Bild für die Innenstadt gestalten. Das ist unser Ziel“, so Bettina Reiner, Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft. Das dürfte wohl auch prima funktionieren, denn die Schüler der 8. und 9. Jahrgänge der Europaschule bemalen derzeit 25 hochwertige, massive Gartenholzbänke und zaubern so echte Kunstwerke.

„Vor allem im Hinblick auf die kommende Landesgartenschau soll Kamp-Lintfort ein Ort zum Wohlfühlen und Verweilen sein“, erklärt Bettina Reiner weiter, die von den farbenfrohen Ergebnissen der Schüler nur so schwärmt. „Die Idee durch schön gestaltete Bänke die Innenstadt aufzuhübschen, entstand im letzten August. Ich habe mich sehr gefreut, dass real sofort zugesagt hat, die Bänke zu sponsern. Und auch seitens der Schule gab es sofort grünes Licht, was die Gestaltung der Bänke angeht.“ Schüler der Europaschule hatten bereits das Kostüm von Laga-Maskottchen „Kalli“ entworfen und so ihre schöpferische Kraft unter Beweis gestellt.

Unter Anleitung der Kunstlehrerinnen Hanna Pannenbecker und Anne Deimel können die jungen Leute seit Anfang Februar, und speziell noch einmal an drei Projekttagen, ihrer Kreativität freien Lauf lassen. „Die einzige Vorgabe war, dass es floral und bunt werden sollte, eben passend zur Landesgartenschau. Ansonsten konnten die Schüler die Motive frei wählen. Sie sind sehr stolz auf ihr Projekt und wollen es auch gerne ihren Eltern zeigen“, erzählt Anne Deimel.

Kathrin Pestrecov, Didem Öztas, Mardin Omerbly und Lilli Brockmeier sind voll in ihrem Element und bestens mit Pinseln und Farbe ausgerüstet. Sie haben ihre Bank komplett in frischem, hellen Grün bemalt, dazu passen die schwarzen Äste gut. „Gleich kommen aber noch die roten Blumen dazu“, erzählt Didem begeistert. „Wir wollten unbedingt viele Blumen malen.“

Nach der Verzierung werden die Bänke, die jeweils 40 Kilogramm wiegen, noch mit einem wetterfesten Lack bepinselt. Eine Plakette mit dem real-Logo, dem Siegel der Europaschule und dem einladenden Satz „Hier darfst du sitzen bleiben!“ wird auf den Bänken angebracht.

Die Bänke sollen im April überall in der Innenstadt vor den Geschäften der Einzelhändler aufgestellt werden, die diese auf Wunsch zur Verfügung gestellt bekommen. Nach der Laga sollen die bunten Sitzgelegenheiten auf dem Stadtfest versteigert werden.