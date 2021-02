Jaa, ich weiß,

Hunderte von Emails (PN) und Kommentare haben mich bisher zu meinem Beitrag über die Bruchwulfe erreicht! (:-)

Ich bin mit dem Lesen jetzt fast durch und glaube, dass ich etwas klarstellen muss!

Viele haben sich Sorgen um mich gemacht, danke dafür.

Sie wollten wissen, ob ich nicht Angst um mein Leben hatte nachts bei Vollmond, als ich die Wulfe im Bruch fotografierte, die Käuzchen gerufen haben, der Klebstoff im Baum sein langes UHU aus der Tube kratzte und Geraschel im Unterholz gegenwärtig war?

Brombeerpeitschen haben mich aber nicht an den Beinen festgehalten!

Denn; meine lieben Besorgten,

da zittere ich selbst heute nicht, wenn ich sage: N E I N , ICH HATTE KEINE ANGST!

Man muss ja schließlich auch zu seiner KeineAngst stehen!

Die Leser machen sich jetzt natürlich ihre Gedanken.

Vielleicht wurde mein Beitrag nicht richtig eingeordnet oder man ist dem Humor nicht so leicht zugetan. Einige haben nun Angst in die Bruche zu gehen oder dort durchzuradeln. Es werden sogar Wald und Feld gemieden, weil man da jetzt im Schnee schon ganz verdächtige Spuren entdeckt hatte! Und im Dunkeln geht man schon gar nicht mehr raus! Dieses Heulen hätte man sogar auch schon gehört.... Das ist aber alles unbegründet!!!

Daher möchte ich an dieser Stelle einmal

ganz klipp und klar, entschlossen und schonungslos gestehen: Das war ein Fake, also quasi alternative Fakten. Kennen wir doch. Also das, was wir auch jeden Tag um die Ohren gehauen bekommen. Und ich werde nun offen und wieder schonungslos an zwei Bildern darlegen, wie das Foto zu dem Beitrag Bruchwulfe entstanden ist und Original und Fälschung jetzt hier präsentieren!

Original:

hochgeladen von Elmar Begerau

Fäschung:



hochgeladen von Elmar Begerau

Hoffentlich sind jetzt einige Sorgen und Befürchtungen genommen worden..... (:-)

Ich danke Sie.....!