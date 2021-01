Bernhard Lefarth, Leiter des Servicebetriebes ASK, hat nun den langjährigen Vorarbeiter in der Kfz-Werkstatt, Uwe Drumm, in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

Kamp-Lintfort. Drumm startete seine Karriere bei der Stadt im Jahre 1986 als Mitarbeiter in der Straßenunterhaltung ein. Später wechselte er in die Kfz-Werkstatt, in der er 1997 zum Vorarbeiter ernannt wurde. Drumm hat durch seine Arbeit wesentlich dazu beigetragen, Fahrzeuge, Geräte und Maschinen für den täglichen Betrieb des ASK instand zu halten.

Er hat seine Funktion als Bindeglied zwischen den Mitarbeitern des ASK auf der einen Seite und der Betriebsleitung auf der anderen Seite mit Leidenschaft ausgefüllt.

Mit dem Ausscheiden aus dem Dienst verliert der ASK einen fachlich kompetenten und loyalen Mitarbeiter. Der Servicebetrieb ASK und die Stadt Kamp-Lintfort wünschen Uwe Drumm alles Gute für den bevorstehenden Ruhestand.