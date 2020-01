LesART Kamp-Lintfort und die Mediathek haben im neuen Jahr viel vor. Zum Beispiel bei „Mach mit!“, den 24 Buch-Veranstaltungen für Klein und Groß in die Mediathek. "Mach mit!" heißt das umfangreiche Programm zur literarischen Früherziehung. Darin sind 24 Literacy-Veranstaltungen für jedes Kind, nach Altersgruppen gegliedert, und auch für Eltern und Großeltern ist etwas dabei.

24 Literacy-Veranstaltungen

Am Freitag, 24. Januar, zeigt Christine van Straelen beispielsweise Bilderbücher auf dem Kamishibai, einer Holzbühne für Kinder ab drei Jahren. Für Vor- und Grundschulkinder startet ab 14. Februar ein Kreativ- und Leseprogramm von Ulla Kosters und Birgit Kames. Wer hier mitmacht, sollte schon besser mit Schere und Klebstoff umgehen können, denn die beiden Frauen basteln passend zu den vorgelesenen Geschichten. Zusätzlich gibt die beliebten Live-Hörspiele und drei Kreativangebote für Erwachsene.

Vorlese- und Kreativangebote

Zu allen Vorlese- und Kreativangeboten ist eine Anmeldung bis spätestens um 18 Uhr am Vorabend notwendig: Ab drei Teilnehmern findet das Angebot statt. Über Spenden zur Deckung der Kosten für Bastelmaterial und Farben freut sich der Verein LesART. Alle 24 Veranstaltungen sind ab sofort in der Mediathek und an vielen Orten in Kamp-Lintfort als Programm zu bekommen oder im Veranstaltungskalender unter www.kamp-lintfort.de/Mediathek zu finden. Info und Anmeldung per E-Mail an: Mediathek@kamp-lintfort.de, Telefon: 02842/927950.Angela Murschall zeigt Bilder aus einem Bilderbuch auf der Leinwand, die im abgedunkelten Raum angesehen und nacheinander betrachtet eine Geschichte ergeben.Foto: Mediathek