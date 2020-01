Die Hochschulmusik der Hochschule Rhein-Waal richtet sich neu aus. Anfang Dezember hat Marco van Heys, staatlich geprüfter Atem-, Sprech- und Stimmlehrer sowie Tontechniker, die Koordination der Hochschulmusik übernommen. Van Heys verfügt über ein gut ausgebautes Netzwerk zur lokalen und internationalen Musikszene, welches er für wertvolle Synergieeffekte in der Region nutzen kann. Darüber hinaus leitet der gebürtige Niederrheiner seit fast 20 Jahren erfolgreich die Van Heys Studios in Kleve, was ihn als einen echten Experten für die Planung und Durchführung musikalischer Projekte und Events ausweist. Bei Fragen zum existierenden oder geplanten Angebot der Hochschulmusik können sich Interessierte an musik@hochschule-rhein-waal.de wenden.