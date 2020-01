Die Unesco-Schule in Kamp-Lintfort lädt am Donnerstag, 16. Januar, zum Tag der offenen Tür ein. An diesem Tag informiert sie Eltern von Grundschülern der Klasse 4 über das Konzept der Gesamtschule. Nach einem Vortrag über das Schulprogramm können die Erziehungsberechtigten mit dem Schulleitungsteam ihre Fragen besprechen. Treffpunkt ist die Mensa der Gesamtschule um 19.30 Uhr.

Kursangebot für Oberstufenschüler

Zum gleichen Zeitpunkt können sich auch zukünftige Oberstufenschüler und deren Eltern über das Kursangebot der gymnasialen Oberstufe und den besonderen Bedingungen informieren. Hier stehen der Oberstufenleiter und die Beratungslehrerin Rede und Antwort. Treffpunkt ist auch hier zunächst die Mensa der Unesco-Schule.

Geführter Rundgang

Am Montag, 20. Januar, besteht die Gelegenheit, die zahlreichen Arbeitsgemeinschaften der Unesco-Schule kennenzulernen. In einem geführten Rundgang können sich die Besucher ein Bild von dem attraktiven Ganztagsangebot der Schule machen. Alle Interessierten treffen sich an diesem Tag um 14.15 Uhr in der Mensa.

Mitmach-Aktionen

Am Samstag, 25. Januar, können Eltern mit ihren Kindern von 10 bis 12.30 Uhr die Schule in ihrer Vielfalt erleben. Alle Schüler der fünften Klassen sind an diesem Tag in der Schule und zeigen den Besuchern das Spektrum des Unterrichts. Es gibt viele Mitmach-Aktionen in den Fächern Technik, Hauswirtschaft, Sport oder Darstellen und Gestalten, an denen sich die Viertklässler beteiligen können. Für die zukünftigen Oberstufenschüler besteht die Möglichkeit, sich über zahlreiche Fächer des 11. Jahrgangs zu informieren. Bei einem Rundgang durch die Schule können die Besucher Einblicke in die Naturwissenschaften, den Informatikbereich oder das Selbstlernzentrum erhalten. Interessant kann ein Besuch des „FabLabs“ sein, eine offene Werkstatt mit dem Ziel, den Zugang zu Produktionsmitteln und modernen industriellen Produktionsverfahren zu ermöglichen. Typische Geräte sind 3D-Drucker oder Laser-Cutter, um eine große Anzahl an unterschiedlichen Materialien und Werkstücken bearbeiten zu können. Das FabLab wurde gesponsert durch die Stiftung der Sparkasse Duisburg „Kinder und Jugend in Kamp-Lintfort“, die Stadtwerke Kamp-Lintfort und die Hochschule Rhein-Waal.

Anmeldungen

Die Anmeldung für den fünften Jahrgang findet in der Woche vom 3. bis 7. Februar ohne Terminvergabe von 8 Uhr bis 16 Uhr (am Freitag nur bis 13 Uhr) statt. Die Anmeldung zur gymnasialen Oberstufe erfolgt zeitgleich nach vorheriger telefonischer Terminabsprache.

Weitere Infos unter Tel.: 02842/33660 und auf www.uskl.de.