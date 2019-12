Im zweiten Bauabschnitt der Sanierung der Radweg-, Gehweg-, Bordstein- und Rinnenanlagen sowie die für die Deckensanierung notwendigen, vorbereitenden Asphaltarbeiten meldet die Stadt, dass die Zufahrt ab Moerser Straße bis zur Bruchstraße bis zum Ende der Maßnahme, voraussichtlich Ende März, nur für Linien- und Anliegerverkehr sowie für Rettungsdienste möglich ist.

Eine Zufahrt von der Eyller Straße in die Gohrstraße ist für Kraftfahrzeuge während der Baumaßnahme weiterhin gesperrt. Eine Umleitung in und aus dem Geisbruch ist über die Moerser Straße, Rheurdter Straße und Mittelstraße sowie Feldstraße in beiden Richtungen weiterhin ausgeschildert.

Das Tiefbauamt bemüht sich, die Beeinträchtigungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Für Rückfragen zur Baustelle steht der zuständige Bauleiter Jörg Otte unter Tel. 02842/912 314 zur Verfügung.