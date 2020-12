Die Frage war:

Holt man sich nun in diesen Zeiten beim Geschenkekauf-Aufgalopp der Menschen in den Geschäften auf den letzten Metern noch die Vitamine oder bleibt man zu Hause und bastelt selbst wieder einmal etwas mit einem Inhalt, den jeder mit Sicherheit gut verwenden kann?

So eine Pandemie fördert auch wieder ganz vergessene Fähigkeiten hervor!

1. Da sind beispielsweise die drei Nüsse in Bronze, Silber und Gold von Aschenbrödel - oder war's Wolle Petry? Natürlich darf die taube Nuss auch nicht fehlen.

2. Da ist der Gedönsgutschein, der wirklich ü-ber-all in den Geschäften einzulösen ist.

3. Und da ist noch die Sanitärrolle, die tatsächlich kleine Rollen für den Notfall enthält, wenn mal wieder gehamstert wurde.

Resümee:

Es hat Zeit in Anspruch genommen, die Finger waren versaut, hat aber auch Spaß gemacht!

Fragen zur Bastellanleitung beantworte ich auch.