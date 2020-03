Trotz der erst am Mittwoch eingeleiteten Maßnahmen zur Reduzierung der Anlieferungen schließt der Wertstoffhof am Asdonkshof in Kamp-Lintfort nun auf unbestimmte Zeit. KWA-Geschäftsführer Peter Bollig: „Wir verstehen, dass viele Menschen nun verstärkt zu Hause sind und Zeit für Entrümpelungen haben. Nach aktuellen Gefahrenabschätzungen sehen wir uns jedoch gezwungen, den Wertstoffhof zu schließen, da uns das Kontaktrisiko zwischen Bürgern und unseren Mitarbeitern zu hoch erscheint. Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme. Unser Fokus muss derzeit auf der Aufrechterhaltung der Anlageninfrastruktur liegen.“

Eingeschränkte Annahmebedingungen

Von gewerblichen Kleinanlieferern aus dem Kreis Wesel, wie zum Beispiel Handwerkern, werden weiterhin Abfälle angenommen. Hier gelten jetzt allerdings eingeschränkte Annahmebedingungen, detaillierte Informationen gibt es unter www.aez-asdonkshof.de/aktuelles/.

„Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass die heimische Wirtschaft möglichst einschränkungsfrei funktionieren kann“, sagt Peter Bollig. Der Asdonkshof behandelt weiter kommunalen Haus- und Biomüll sowie gewerbliche Abfälle in seinem Anlagenpark. „Wir stehen in engem Kontakt mit dem Kreis Wesel und den Verantwortlichen aller Kommunen, um den gewohnten Service bei der Abfallentsorgung nach dem Motto ‚Keine Tonne bleibt stehen‘ durch unsere Anlageninfrastruktur aufrecht halten zu können“, berichtet er.