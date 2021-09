Guten Abend sehr geehrte Anti-Rasenmäher Fraktion und die, die es auch werden wollen. Jetzt geht es um das Winterwetter 2021/2022 und nicht um eure Rasenmäher. Dieser steht uns bald bevor auch vor unseren Heizungen und wird versuchen, die Heizkosten uns für seine eventuelle Kälte zu erhöhen. Der amerikanische Wetterdienst NOAA=National Oceanic and Atmospheric Administration haben eine spezielle Computersimulation für das Wetter der kommenden 6 Monate. Diese Simulationen werden täglich erneuert. Vor ca. 5-7 Jahren waren die Langzeitprognosen nicht gerade der Hit. Aber diese Prognosen sind in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Zigtausende Wetterstationen auf der ganzen Welt helfen dem Wetterdienst NOAA und deren Computer vortrefflich. Wann kommt denn nun der erste Wintereinbruch? Dieser wird schon ca. für Mitte November berechnet. Die Dauer dieses Einbruchs ist noch ungewiss. Auch sind milde Wetterlagen mit dabei bis ca. Mitte-Ende Dezember, bevor es für längere Zeit einwintert. Auch ein winterliches Szenario über Weihnachten ist möglich. Danach überwiegen wohl die Mildphasen bis Anfang/Mitte Februar 22. Danach ist durchaus wieder eine Kälteperiode möglich. Ich weiß es, das könnte so kommen oder auch nicht. Auf Grund der Grosswetterlage sieht alles danach aus, dass es so kommen könnte. Eigentlich war das Frühjahr und der Sommer zu nass. Die Hochdruckgebiete rund um das Azoren- und Russlandhoch lassen nur wenige Tiefdruckgebiete durch dringen. Fazit: Wir können einen überdurchschnittlichen Winter bekommen mit relativ etwas zu wenig Schnee aber mit viel Hochdruckeinfluss. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Flimmerkistenabend mit viele Erdnüsse, Chips und Co.