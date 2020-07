Offizielle Präsentation der Sparkassen-Promenade

„Wer hier entlang schlendert, dem entgeht auf dem ehemaligen Zechenareal nichts“, verspricht Dr. Joachim Bonn, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Duisburg.

Die 1.400 Meter lange Sparkassen-Promenade ist die zentrale Achse, die den Zugang von der Innenstadt an der Friedrichstraße im Norden mit dem Ausgang an der Kattenstraße im Süden verbindet. Entlang der Promenade reihen sich die vielen ideenreichen Ausstellungsgärten aneinander, lädt der Quartiersplatz zum Verweilen ein, lockt der Tierpark Kalisto nicht nur die kleinen Gäste an und die Fördergemeinschaft nimmt Besucherinnen und Besucher mit auf eine Zeitreise in die Bergbaugeschichte Kamp-Lintforts.

Namensgeber ist Premiumsponsor Sparkasse

„Die Sparkasse unterstützt uns als Premiumsponsor seit der Bewerbung um die Austragung der Landesgartenschau, dafür sind wir sehr dankbar. Aus diesem Grund widmen wir ihr die Promenade des Zechenparks, die heute ein zentrales Element des Gartenschaugeländes ist und künftig ein entscheidendes Bindeglied zwischen dem neuen Quartier Friedrich Heinrich, der historischen Altsiedlung sowie der Innenstadt Kamp-Lintforts bildet“, sagt Andreas Iland, Prokurist der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 gGmbH.

Bunte Blumenkübel am Wegesrand

Die Sparkasse Duisburg hat ihre Promenade farbenfroh gestaltet. Insgesamt 15 Blumenkübel, etwa alle 100 Meter einer, sind in Regenbogenfarben von Nord nach Süd bepflanzt. Darüber hinaus sind fünf weitere Kübelelemente, bestehend aus je drei Einzelkübeln, an markanten Punkten der Promenade positioniert.

Musik-Taxi von Lars Wockenfuss unterhält Besucher

Die asphaltierte Promenade eignet sich auch hervorragend als Fahrweg für das Musik-Taxi des Kamp-Lintforter Musikers Lars Wockenfuss. Er wird mit seinem fahrradähnlichen Gefährt gemeinsam mit einem weiteren Musiker für Unterhaltung sorgen. „Unter Corona-Bedingungen geben wir für die Sparkasse und die Landesgartenschau auch zu zweit Vollgas“, verspricht der Musiker.

Bis September treten sie an jedem vierten Wochenende für mindestens 90 Minuten auf der Landesgartenschau auf, so denn die Sonne scheint.