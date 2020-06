„Die Entscheidung zu öffnen, war richtig“



Lange wurde gehofft und gewartet bis am 5. Mai endlich der Startschuss für die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort fallen konnte. Nun ist ein Monat vergangen. Das Gartenschauteam zieht eine erste Bilanz.

„Wir sind sehr froh, dass sich die Corona-Regeln auf unserem großen Gelände gut einhalten lassen und sich die Besucher gerne auf der Laga aufhalten“, sagt Heinrich Sperling, Geschäftsführer der Laga GmbH. Die Entscheidung, zu öffnen und nicht ins nächste Jahr zu verschieben, sei die richtige gewesen.

Positive Resonanz

„Wir sind von der Corona-Krise eiskalt überrascht worden und mussten mitten im Endspurt anhalten.Das war eine schwierige, ungewisse Phase. Daher sind wir nun froh, dass unsere Landesgartenschau so gut von den Gästen angenommen wird“, erklärt der Geschäftsführer und freut sich über die positive Resonanz.

"Kallis Sonnenschein"

Zurzeit stehen unter anderem Salbei, Schafgarbe, Pippau, Margeriten und die Rote Lichtnelke in voller Blüte zwischen dem Großen Fritz und der Großen Goorley. Über 500 Exemplare der orangegelben Begonie „Kallis Sonnenschein“, der Gartenschaublume, werden außerdem derzeit in die Hochbeete des Quartiersplatzes, im Ausstellungsbereichder wir4-Region sowie in die „Blumen-Sonne“ an der Sparkassen-Promenade gepflanzt. Pflanzplanerin Christine Orel ist in dieser Woche mit ihrem Team auf dem Gelände unterwegs, um den Sommerflor zu setzen. In den kommenden Wochen blühen dann im Zechenpark und Kamper Gartenreich Petunien, Dahlien, Scheinsonnenhut und Steppen-Salbei in vielen verschiedenen Farben.

Mehr Blumen bei Laga 2020 als im Vorjahr in Bad Lippspringe

„Wir haben ein Drittel mehr an Blumenfläche als bei der vorherigen Landesgartenschau in Bad Lippspringe und das bei etwa gleicher Parkgröße“, erklärt Heinrich Sperling. Neben den Kernbestandteilen einer jeden Gartenschau, der Pflanzen, den vielen Themengärten, dem Gärtnermarkt und der Blumenhalle, die in den vergangenen Wochen mit ihren regelmäßig wechselnden Ausstellungsthemen einer der Besuchermagnete im Zechenpark war, konnten auch bereits kleinere Veranstaltungen stattfinden.

Lesungen, Musik und Bewegung

Erste Lesungen sowie Jazz-Konzerte und Sportveranstaltungen waren der Startschuss für weitere kleinere Events, die im Rahmen der derzeitigen Corona-Bedingungen stattfinden können. „Besonders gut angenommen haben unsere Besucherinnen und Besucher die Jazz-Konzerte im Kamper Gartenreich und das Musik- und Ratespiel von Helmut Meier für die kleinen Gäste“, sagt Susanne Toussaint vom Veranstaltungsteam der Landesgartenschau.