Wer ist Christoph Landscheidt? Christoph Landscheidt ist Juraprofessor und Steuermann, sprich Bürgermeister, der Stadt Kamp-Lintfort. Auf Grund seiner Beliebtheit in der Stadt konnte der Sozialdemokrat bei der letzten Bürgermeisterwahl ein beeindruckendes Wahlergebnis einfahren, von dem seine Partei bundesweit nur träumen kann. Über die Stadtgrenzen hinweg war Landscheidt bisher aber kaum bekannt. Nun hat er aber einen Waffenschein beantragt, der in zum Besitz und Mitführen von Waffen berechtigt. Und das hat ihn schlagartig bundesweit in die Schlagzeilen gebracht.



Jetzt aber alles der Reihe nach. Europawahlkampf 2019. In der Stadt ist von den politischen Parteien plakatiert worden. Einige Plakate der Splitterpartei "Die Rechte" sind dem Bürgermeister ein Dorn im Auge. Die Parolen "Israel ist unser Unglück" und "Wir hängen nicht nur Plakate" sind Landscheidt ein Dorn im Auge, so dass er das Abhängen der Plakate veranlasst. Ob eigenmächtig oder über die Staatsanwaltschaft, ist unklar. Inzwischen sind gegenseitige Anzeigen der Stadt und der Partei "Die Rechte" anhängig geworden.

Seit der Zeit jedenfalls sind Landscheidt nach eigenem Bekunden über einen längeren Zeitraum Drohungen aus der rechtsextremen Ecke zugegangen, die ihn beunruhigen, die er allerdings nicht öffentlich gemacht hat. Zum Schutz seiner eigenen Person und seiner Familie hat Landscheidt deshalb einen Waffenschein beantragt, der ihm von der Polizei jedoch verwehrt wurde. Deshalb hat er sich jetzt an das Verwaltungsgericht in Düsseldorf gewandt, das noch in diesem Monat entscheiden will.

Für den heutigen Samstag wurde von den Rechtsextremen nun eine Demonstration gegen den Bürgermeister angemeldet, woraufhin in gewohnter Weise reflexartig eine Gegendemonstration organisiert wurde, gestützt von einem sehr breiten Bündnis, hauptsächlich des bürgerlichen Lagers. 20-30 Demonstranten der rechten Szene verloren sich in Kamp-Lintfort, die sogar auf die Teilnahme Auswärtiger angewiesen war, darunter auch ein relativ bekannter Nazi-Auffälliger aus Dortmund. Ein recht jämmerlicher Haufen, der seine Aufwertung in der öffentlichen Wahrnehmung nur durch die Gegendemonstranten bekam, deren Zahl unterschiedlich geschätzt wurde, aber wohl mindestens knapp unter 1000 lag. Wofür bzw. wogegen die Demonstranten genau protestierten, bleibt für Außenstehende ziemlich unklar. Das Einzige, was klar war: Es ging um "Bunt" gegen "Braun". Same procedure as everywhere.

Beide Demonstrationen verliefen friedlich, begleitet von einem Polizeiaufgebot, das für Kamp-Lintfort einmalig zu nennen ist.