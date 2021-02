Der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen hat seinen Mitgliedern für die Fastenzeit jeweils einen Gedenktag zugeteilt, an dem an die Verstorbenen der Corona-Pandemie gedacht werden soll.

Für die Bundesrepublik Deutschland ist es der kommende Samstag, 27. Februar. Die Pfarrgemeinde St. Josef gedenkt in der Vorabendmesse um 18 Uhr in der Abteikirche Kamp neben den Intentionen der Messe auch aller Opfer der Corona-Pandemie. Wir tun es in besonderer Weise in einer Schweigezeit nach der letzten Fürbitte, währenddessen die Todesglocke geläutet wird.

Im kleineren Rahmen wird der Verstorbenen der Corona-Pandemie ebenfalls in den Messen am Sonntag gedacht.