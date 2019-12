Der 1. Beigeordnete Dr. Christoph Müllmann hat nun Heinz-Dieter Wormann in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Der gelernte Maler und Lackierer wechselte 1979 als Arbeiter zum städtischen Betriebshof. Ab 1981 arbeite Wormann dann für die Stadt als Rettungssanitäter, die damals noch eigene Krankenwagen unterhielt. 2001 wechselte Wormann dann als Schulhausmeister in die Pestalozzischule, die später Niederrheinschule und heute Janusz-Korczak-Schule heißt. Im März feierte Wormann sein 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Stadt und tritt zum 1. Januar seinen Ruhestand an. Die Stadt Kamp-Lintfort bedankt sich für das langjährige Engagement und wünscht Hans-Dieter Wormann alles Gute für den Ruhestand.