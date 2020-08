Erich Pommerening

Freiherr-vom-Stein-Str. 30

47475 Kamp-Lintfort

erich.pommerening@spd-kreis-wesel.de

Seit 2014 darf ich meine Wahlheimat Kamp-Lintfort im Kreistag Wesel vertreten. Hier kümmere ich mich als Mitglied im Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz um die Themen, die mir besonders am Herzen liegen.

Gerade die Menschen, die unsere Hilfe und Unterstützung besonders nötig haben, finden in mir einen Fürsprecher.

Wenn Sie Wünsche oder Anregungen haben – sprechen sie mich gern an. Ich bin nicht nur im Wahlkampf für Sie da.

Moderne KiTas

Kinder sind unsere Zukunft. Also, sorgen wir mit zeitgemäßen und ausreichend. KiTa-Plätzen dafür, dass unsere Zukunft ein perfektes Umfeld zum Aufwachsen vorfindet.

Zeitgemäße Schulen

Investitionen in unsere Kinder sind Investitionen in die Zukunft. Mit der Modernisierung und Digitalisierung unserer Schulen schaffen wir die Basis für eine starke Bildungslandschaft.

Ärztliche Versorgung

Alle Bürger*innen, gerade auch im ländlichen Raum, müssen sich auf eine flächendeckende medizinische Versorgung verlassen können.