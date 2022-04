Im Vorfeld der NRW-Landtagswahl am 15. Mai gibt unsere Niederrhein-Redaktion allen Kandidaten die Gelegenheit, sich ihrer Wählerschaft vorzustellen. Nachfolgend lesen Sie die Vorstellung von René Schneider (SPD) aus Kamp-Lintfort.

Mein Name ist René Schneider. Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Söhne. Wir leben in Kamp-Lintfort und genießen viel Zeit im Freien – beim Wandern oder Radfahren. Als gelernter Diplom-Journalist und Redakteur liebe ich Bücher und schmökere gerne in guten Krimis. Engagiert habe ich mich schon früh: als Ratsmitglied, Vorsitzender bei LesART und im Förderverein meiner alten Schule – weil ich daran glaube, dass jeder von uns den Unterschied machen kann und muss, damit unsere Gesellschaft funktioniert.

Am 15. Mai 2022 kandidiere ich erneut für den Landtag NRW. Seit 10 Jahren vertrete ich als Landtagsabgeordneter die Menschen in Kamp-Lintfort, Rheinberg, Xanten, Alpen, Sonsbeck und neuerdings auch in Voerde. In dieser Zeit habe ich für die Schließung der Sondermülldeponie Eyller Berg gekämpft, für eine Schiedsstelle im Salzbergbau und für ein Ende des Abbaus von Kies und Sand am Niederrhein. Jetzt ist die Chance da, mit einem guten Plan den Kies-Ausstieg wahr werden zu lassen. Nur damit retten wir auf Dauer unsere so einzigartige niederrheinische Landschaft.

Sie werden es gemerkt haben: Als umweltpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion liegt mir das Thema Umweltschutz besonders am Herzen. Mit einer neuen Landesregierung wäre mehr Klima- und Artenschutz möglich! Wir können die Energiewende schaffen und gemeinsam davon profitieren. Bottrop hat’s vorgemacht: In der Innovation City wurde viel investiert, dadurch eine Menge CO2 eingespart und die Bürgerinnen und Bürger haben ganz nebenbei noch Geld gespart. Das wollen wir auch für den Kreis Wesel und ganz NRW.

2.000 Zeichen für all das, was in Zukunft zu tun ist, reichen an dieser Stelle nicht aus. Deshalb lade ich Sie herzlich ein, mich persönlich kennen zu lernen. Klicken Sie sich durch www.reneschneider.de und sprechen Sie mich gerne persönlich an – bei einem meiner Infostände, telefonisch, per Mail oder über die Sozialen Medien. Ich freue mich darauf zu erfahren, was Ihnen wichtig ist!