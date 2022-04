Eine Strategie zum Ausstieg aus dem Abbau von Kies und Sand hat der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider jetzt vorgestellt.

Der Kiesausstieg ist der einzige Weg, um dauerhaft Felder, Wiesen und Äcker am Niederrhein vor dem Raubbau zu retten. Doch wie kann das gelingen, wenn wir trotzdem weiter bauen wollen? In den vergangenen Wochen und Monaten hat René Schneider deshalb mit Fachleuten gesprochen und Forscher:innen interviewt. „Das Fazit: Es geht, aber der Weg ist lang. Darum müssen wir uns jetzt aufmachen“, so René Schneider. „Mit Recycling, Alternativen, Umbau statt Neubau und Sparsamkeit in unserem Umgang mit Ressourcen wird uns der Ausstieg gelingen.“

Das gesamte Konzept finden Sie auf der Homepage von René Schneider über den folgenden Link: Kiesausstieg: So kommen wir raus!